Польща, Україна / УНІАН

Чутки про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання західної України, є фейковими.

Як сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясін в Twitter, мета чуток - посварити українців і поляків.

"Повідомлення з підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією і черговою спробою розпалити суперечки між Польщею і Україною", - зазначив він.

За словами Ясіна, всі фото і документи, які нібито повинні підтверджувати такі твердження, є підробленими.

Фейковий пост в соцмережі / twitter.com/RzecznikMSZ

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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