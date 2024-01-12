У РФ проблеми зі штурмами: на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників

Російські окупанти відмовляються йти на штурм позицій Збройних сил України на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Такі штурми загарбники здійснюють "просто в лоб", тобто без відповідної підтримки техніки. Тому під час таких операцій окупанти зазнають масштабних втрат. Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Вона зазначила, що на лівобережжі Дніпра на Херсонщині зменшилася кількість російських підрозділів типу "шторм Z". Але країна-агресорка Росія перекинула туди більше морських піхотинців і десантників.
"Через погіршення погодних умов ворог скоротив наземні штурми. Минулої доби ЗСУ відбили всі три штурми, окупанти повернулися на свої позиції", – сказала Гуменюк.
Раніше Гуменюк повідомляла, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області у штурми йдуть елітні російські війська, тому що підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність кроків на фронті. За словами Зеленського, ситуація на фронті в Україні дуже складна, Збройним силам не вистачає зброї, а росіяни контролюють повітря.
Також повідомлялося, що ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.
Нагадаємо, військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав терміни, коли Путін може вдатися до ще більшої ескалації. Важливо якнайшвидше ухвалити новий законопроєкт щодо мобілізації, щоб забезпечити нові сили на фронті, сказав він.
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