Позбавили власного імені: Максима Галкіна вирішили безпрецедентно покарати в РФ

Ім'я Максима Галкіна в РФ можуть відібрати.

https://glavred.net/starnews/lishili-sobstvennogo-imeni-maksima-galkina-reshili-besprecedentno-nakazat-v-rf-10703195.html Посилання скопійоване

Максима Галкіна чекають проблеми з використанням імені в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Максим Галкін не зможе використовувати своє ім'я в РФ

Як це пояснили в терористичній Росії

Російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який підтримав Україну після терористичного вторгнення РФ, зіткнувся з новими переслідуваннями за свою політичну позицію. РосЗМІ повідомляють, що в Роспатент надійшло клопотання про припинення правового захисту товарного знака "Максим Галкін".

Якщо відомство ухвалить позитивне рішення, Максим Галкін втратить право одноосібно розпоряджатися своїм ім'ям у комерційних цілях, що може спричинити серйозні наслідки для його діяльності.

відео дня

Максим Галкін не зможе вести комерційну діяльність у РФ / фото: instagram.com, Максим Галкін

У разі скасування реєстрації "будь-яка третя особа зможе оформити цей знак на себе і фактично заборонити колишньому власнику користуватися ним на території РФ". Це означає, що артист ризикує повністю втратити права на використання власного імені в рамках комерційних проектів.

Відомо, що реєстрація ІП Максима Галкіна була анульована ще 18 січня 2023 року. Коментуючи ситуацію, ініціатор звернення до Роспатенту і голова "Першої патентної компанії" Анатолій Аронов підкреслив, що такі кроки відкривають дорогу іншим особам до володіння брендом, раніше закріпленим за артистом.

Максиму Галкіну заборонять використовувати своє ім'я в комерційних цілях / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Навіщо потрібен цей товарний знак, якщо ним все одно вже нікому користуватися? Доводиться ось так вичищати поле, щоб нічого не заважало", - заявив Ааронов.

Таким чином, доля товарного знака "Максим Галкін" зараз залежить від рішення Роспатенту, яке визначить, чи зможе шоумен і далі контролювати використання свого імені в Росії. Терористична РФ продовжує переслідувати людей, які підтримали жертву її агресії.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський артист Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, з'явився на публіці без обручки. Сам комік не став приховувати причини і пояснив усе у своїх соцмережах.

Також Максим Галкін, який неодноразово засуджував російську агресію проти України, продемонстрував новий стиль з оновленою стрижкою і яскравим образом. Шанувальниці високо оцінили його зміни, зазначивши, що йому пасують як зачіска, так і підібрані аксесуари.

Вас може зацікавити:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред