Позбавили власного імені: Максима Галкіна вирішили безпрецедентно покарати в РФ

Ви дізнаєтеся:
- Максим Галкін не зможе використовувати своє ім'я в РФ
- Як це пояснили в терористичній Росії
Російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який підтримав Україну після терористичного вторгнення РФ, зіткнувся з новими переслідуваннями за свою політичну позицію. РосЗМІ повідомляють, що в Роспатент надійшло клопотання про припинення правового захисту товарного знака "Максим Галкін".
Якщо відомство ухвалить позитивне рішення, Максим Галкін втратить право одноосібно розпоряджатися своїм ім'ям у комерційних цілях, що може спричинити серйозні наслідки для його діяльності.
У разі скасування реєстрації "будь-яка третя особа зможе оформити цей знак на себе і фактично заборонити колишньому власнику користуватися ним на території РФ". Це означає, що артист ризикує повністю втратити права на використання власного імені в рамках комерційних проектів.
Відомо, що реєстрація ІП Максима Галкіна була анульована ще 18 січня 2023 року. Коментуючи ситуацію, ініціатор звернення до Роспатенту і голова "Першої патентної компанії" Анатолій Аронов підкреслив, що такі кроки відкривають дорогу іншим особам до володіння брендом, раніше закріпленим за артистом.
"Навіщо потрібен цей товарний знак, якщо ним все одно вже нікому користуватися? Доводиться ось так вичищати поле, щоб нічого не заважало", - заявив Ааронов.
Таким чином, доля товарного знака "Максим Галкін" зараз залежить від рішення Роспатенту, яке визначить, чи зможе шоумен і далі контролювати використання свого імені в Росії. Терористична РФ продовжує переслідувати людей, які підтримали жертву її агресії.
Раніше Главред повідомляв, що російський артист Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, з'явився на публіці без обручки. Сам комік не став приховувати причини і пояснив усе у своїх соцмережах.
Також Максим Галкін, який неодноразово засуджував російську агресію проти України, продемонстрував новий стиль з оновленою стрижкою і яскравим образом. Шанувальниці високо оцінили його зміни, зазначивши, що йому пасують як зачіска, так і підібрані аксесуари.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
