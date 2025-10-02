Рус
Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 10:19
49
Внаслідок ракетного удару по Балаклії загинула 88-річна жінка.
удар по Балаклее
РФ вдарила ракетою по Балаклії / Колаж: Главред, фото: прокуратура

Що відомо:

  • РФ вдарила Іскандером по Балаклії
  • Внаслідок удару серйозно пошкоджений житловий багатоквартирний будинок
  • Російська ракета вбила жінку, яка пережила Другу світову війну

Російські окупанти вдарили ракетою по Балаклії на Харківщині. Серйозно був пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ворог завдав ракетного удару по місту о 19:05, коли люди поверталися додому з роботи, навчання, прогулянки. Російська ракета влучила прямо у дві біля будинку.

відео дня

Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка - Алла Миколаївна. Вона все своє життя прожила з осколком у спині, яким була поранена ще у далекому 1941 році під час Другої світової війни. Тоді жінці було всього чотири роки, а проживала вона у Синельниковому на Дніпропетровщині.

"Вона вижила, зростала і жила з пам’яттю про ті страшні роки — з осколком у спині. Але нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія. Вона пройшла крізь Другу світову, щоб побачити незалежну й мирну Україну. Але не дожила до перемоги і миру на рідній землі. Вічна пам’ять", - йдеться у повідомленні.

  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Прокуратура України
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Прокуратура України
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Прокуратура України
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Прокуратура України
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Прокуратура України
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: Харківська ОВА
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС
  Удар по Балаклії 1 жовтня
    Удар по Балаклії 1 жовтня фото: ДСНС

Удар по Балаклії - що відомо

Російська ракета вдарила у дворі біля багатоповерхівки. Внаслідок вибуху у квартирах вибило вікна, на верхніх поверхах здійнялась пожежа. Відомо, що росіяни могли вдарити ракетою "Іскандер-М". Також було пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку
ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка, ще 16 людей постраждали. Серед постраждалих є 4-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводили жорсткі графіки відключення світла.

У вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру. У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини.

Крім того, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Читайте також:

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

