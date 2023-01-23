В оточенні Путіна спалахнув розбрат: Пригожин порушив клятву і "гризеться" з Міноборони РФ – генерал

Диктатор РФ більше не вірить обіцянкам Пригожина, і тому кинув на Соледар більш професійні сили. "Кухара Путіна" це розсердило.

Пригожин порушив клятву і "грезеться" з Міноборони РФ, каже генерал Маломуж/ Главред, скрін, сайт Кремля

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна загострюється розбрат. Зокрема, почалося приниження власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. "Кухар Путіна" обіцяв захопити Бахмут на Донеччині до нового року, проте не зміг цього зробити. Через те, що він не дотримався слова, хоч так впевнено це обіцяв, диктатор РФ більше йому не довіряє.

Це підірвало і військовий, і політичний авторитет ПВК "Вагнера". Про це розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Пригожин клятвено запевняв, що "вагнерівці" візьмуть Бахмут, але слова не дотримався. Саме тому зараз і почалося приниження Пригожина, бо він не виконав особисте завдання Путіна і порушив клятву. Це підірвало його престиж – і політичний, і військовий, і самого формування "Вагнер", – зазначає генерал.

Пригожин захотів реабілітуватися, тому задіяв усі можливості для захоплення Соледару. Він хоче захопити місто, щоб потім з цієї позиції розгорнути операцію по захопленню Бахмуту.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Проте російські військові і Путін розуміють, що Пригожин і його ПВК "Вагнера" нічого не вдіють, адже у них недостатньо сил.

"Тому Путін, не довіряючи військовому "таланту" Пригожина, дав вказівку кинути в район Соледара і Бахмута більш професійні сили – сили спеціальних операцій та повітряно-десантні війська. От зараз Пригожин і не задоволений тим, що його недооцінили, а ЗС РФ акцентують увагу на тому, що Пригожин не здатен виконувати завдання, і досі місто не захоплене", – пояснює генерал Маломуж.

Зараз Пригожин і міноборони РФ тягнуть ковдру кожен на себе, намагаючись дискредитувати один одного, каже генерал.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли добитися ніякого успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" у керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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