У НАТО очікують на "велику битву" на Донбасі

Столтенберг висловився про події на Донбасі / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент РФ Володимир Путін не змінив свою основну мету - взяти під контроль Україну, і переміщує основні сили для захоплення Донбасу.

"Найлегший шлях завершення цієї війни, це відведення президентом Путіним всіх військ і залучення в серйозні дипломатичні зусилля для пошуку дипломатичного рішення. Але ми маємо бути реалістами, і немає ніяких ознак того, що президент Путін змінив свою основну мету - контроль над Україною і досягнення значних військових перемог на полі бою", - зазначив генсек НАТО після міністерської зустрічі в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, в НАТО не бачать російського відступу, а тільки перегрупування, зміна позицій їхніх сил, переміщення з півночі України на схід.

"Ми очікуємо великої битви на Донбасі. Саме тому союзники сьогодні наголосили на необхідності невідкладно надати додаткову допомогу Україні", - сказав Столтенберг.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.