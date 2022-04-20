У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора України

У Москві перефарбували "неблагонадійну" пісочницю / t.me/ostorozhno_novosti

У Росії після розв'язаної війни рівень істерії та українофобії почав зашкалювати.

У Москві через скарги місцевих жителів житлового комплексу комунальники перефарбували дитячу пісочницю у дворі, що нагадувала український прапор, пишуть в одному з російський Telegram-каналів.

Відзначається, що раніше майданчик облагородили співробітники керуючої компанії ЖК. Вони кажуть, що в синьо-жовті кольори, нібито, пофарбували випадково.

Після скарг вони були змушені перефарбувати дитячий майданчик, який навіював москвичам неприємні асоціації.

Пісочниця раніше була в кольорах прапора України / t.me/ostorozhno_novosti

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим жителям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи прямо по трубах з газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Однак потім зі словами "у Росії газу немає" продовжили рити окопи.

Також у Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити в туалет прямо в будинку. Незвичайні для окупантів "диво-пристрої" вони вкрали у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України до Білорусі. А ось інші загарбники і зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили в туалет.

Крім цього, нещодавно з'явилося фото притулку, який облаштували собі окупанти в одному з сіл Миколаївської області, коли воно було під окупацією. Вони в прямому сенсі жили, їли і спали в дуплі.

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