У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора України

У РФ зашкалює рівень істерії та українофобії.
У Росії після розв'язаної війни рівень істерії та українофобії почав зашкалювати.
У Москві через скарги місцевих жителів житлового комплексу комунальники перефарбували дитячу пісочницю у дворі, що нагадувала український прапор, пишуть в одному з російський Telegram-каналів.
Відзначається, що раніше майданчик облагородили співробітники керуючої компанії ЖК. Вони кажуть, що в синьо-жовті кольори, нібито, пофарбували випадково.
Після скарг вони були змушені перефарбувати дитячий майданчик, який навіював москвичам неприємні асоціації.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим жителям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи прямо по трубах з газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Однак потім зі словами "у Росії газу немає" продовжили рити окопи.
Також у Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити в туалет прямо в будинку. Незвичайні для окупантів "диво-пристрої" вони вкрали у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України до Білорусі. А ось інші загарбники і зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили в туалет.
Крім цього, нещодавно з'явилося фото притулку, який облаштували собі окупанти в одному з сіл Миколаївської області, коли воно було під окупацією. Вони в прямому сенсі жили, їли і спали в дуплі.
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