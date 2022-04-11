"У кімнаті - до туалету?" Війська Росії поцупили у людей унітази у Чернігівській області

Для деяких окупантів РФ виявилося шоком побачити унітаз - вони не знали, що це таке.
У Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити до туалету прямо в будинку. Незвичайні для окупантів "чудо-пристрої" вони поцупили у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України до Білорусі. А ось інші загарбники й зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили до туалету.
У Мережі з'явилося відео з розповіддю жінок з Чернігівщини, які змушені були пережити окупацію. За їхніми словами, не обійшлося і без курйозів - деякі із загарбників вперше побачили унітази.
Не розуміючи, як можна ходити до туалету прямо в будинку, шоковані окупанти розпитували у людей, що це за пристрій.
"Вони унітази забирали. Унітази! Заходить в будинок - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже: "унітаз". "А що це таке?", Це ці вузькоокі довбні... Запитує, навіщо воно. Йому кажуть, що ми в туалет ходимо. "У кімнаті - в туалет?". Так ось це забрав, може, поставить в кімнаті - і будуть ходити", - розповідає бабуся, не приховуючи свого подиву.
Не знали, як користуватися унітазом
Також на Чернігівщині розповіли, що в Ягідному деякі окупанти й зовсім злякалися невпізнаного пристрою. Вони застосовували унітаз по-своєму.
"У Ягідному, розповідали, вони на унітаз ставили мисочку - і "ходили". А потім виносили. Це ж взагалі!"- не приховує сміху жінка, розповідаючи історію.
Нагадаємо, раніше в Мережі показали, як виглядає громадський туалет в одному з міст Росії. Виявилося, що там повна антисанітарія. Автор відео посміявся і заявив, що, мовляв, таку країну ніхто не зможе перемогти, у тому числі і США.
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