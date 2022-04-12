"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

Окупанти на Миколаївщині жили в дуплі/ Facebook Ігор Негулевський

У Миколаївській області окупанти облаштували собі пристановище прямо в дуплі. Там вони їли і ночували. Вони намагалися тримати позиції на тій території, і трималися там, поки їх не вигнали українські військові.

Таке "житло" загарбників виявили у селі Кандибіне. Про це повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський.

Він зазначив, що, мабуть, для росіян це звичні умови для проживання, раз їх так дивує наявність пилососів та унітазів в українських селян.

"Реально жили в дуплі. Їли тут, спали, все обсирали в прямому і переносному сенсі. Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, шо таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п‘ятизірковим готелем", – зазначив нардеп.

Окупанти на Миколаївщині жили в дуплі/ Facebook Ігор Негулевський

Окупанти на Миколаївщині жили в дуплі/ Facebook Ігор Негулевський

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим мешканцям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи просто по трубах із газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Проте потім зі словами "в Росії газу немає" продовжили рити окопи.

Також у Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити до туалету прямо в будинку. Незвичайні для окупантів "чудо-пристрої" вони поцупили у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України до Білорусі. А ось інші загарбники й зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили до туалету.

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