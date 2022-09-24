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У Мінськ перекинули 130 "вагнерівців"-диверсантів, небезпека для України зросла - полковник ЗСУ

24 вересня 2022, 17:01

За даними полковника ЗСУ та блогера Анатолія Штефана, ризик застосування ворожих ДРГ на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині серйозно зріс.

Вагнерівці, ПВК Вагнера
До Мінська перекинули 130"вагнерівців"-диверсантів / 58-ма ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

До Мінська прибули близько 130 "вагнерівців" (працюючих під прикриттям ПВК "Ліга"). І негайно приступили до тренувань з білоруським охоронним підприємством "Грандсервіс". На це звернув увагу полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (він же Штірліц).

"З боку Білорусі висока ймовірність застосування ДРГ на територіях Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Для чого це їм потрібно? Для звинувачення України в штучній дестабілізації обстановки і створення сприятливого грунту для проведення мобілізації серед білоруських прихильників Путіна. До Мінська прибуло близько 130 найманців ПВК "Ліга", які почали тренування з білоруським охоронним підприємством "Гардсервіс". Крім цього, вищезгаданому підприємству доставили партію форми зразка ВСУ. Для чого охоронцям форма ЗСУ? Очевидно, не для параду", - зазначив Штефан.

За інформацією, якою володіє офіцер ЗСУ, зараз ризик застосування ворожих ДРГ на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині серйозно виріс.

Нагадаємо, раніше відомий політолог і російський опозиціонер Андрій Піонтковський запевнив, що зігнані на війну проти України до складу "ПВК Вагнера" ніяк не можуть врятувати російського диктатора Володимира Путіна і допомогти йому досягти своїх цілей.

До того повідомлялося, що в захопленому окупантами РФ Лисичанську Луганської області в результаті атаки на базу російської ПВК Вагнера знищені десятки найманців.

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