"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війні

Експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війні / колаж https://ua.depositphotos.com/

Відомий політолог і російський опозиціонер Андрій Піонтковський запевнив, що зігнані на війну проти України до складу "ПВК Вагнера" ніяк не можуть врятувати російського диктатора Володимира Путіна і допомогти йому досягти своїх цілей. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю на каналі "Еспресо".

"Я, звичайно, іронізую, але ми розуміємо, що свідченням кризи жанру є створення так званих "губернських батальйонів". Не міг повірити, що вони можуть використовувати подібну зброю, яка може повернутися проти них. Ми ж розуміємо, що за люди туди входять", – зазначив політолог.

Адже більшість з новозавербованих - випущені з в'язниць злочинці, які, як і "кухар Путіна" Євген Пригожин (він же куратор "ПВК Вагнера") сиділа за вбивства або розбій, каже Піонтковський.

Він підкреслив, що ситуація з вербуванням зараз перетворюється на трагікомедію. Політолог згадав побачені кадри про Сахалінському батальйоні, в який російські генералі набрали натурально літніх людей, його віку (Піонтковському зараз 82 роки – Главред).

"Може, календарно вони і молодше, але виглядали не молодше мене. На них начепили якусь подобу військової форми і щось схоже на зброю, вони спиралися, як на милиці. Я болісно згадував, де ж я це все бачив. А це в хроніці – останнє берлінське ополчення в кінці квітня 1945 року: армія Венка! Де армія Вєнка, що відбиває наступ від Берліна?!", - підсумував Піонтковський.

Нагадаємо, раніше Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

До того начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

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