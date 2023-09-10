У масках і білоруській формі: на польських прикордонників напала група невідомих

На польських прикордонників здійснила напад група невідомих осіб. Вони були одягнуті у маски та форму Збройних сил Білорусі.
Як повідомила прикордонна служба Польщі, напад стався 9 вересня приблизно о 21:00 з боку білоруського кордону. За свідченнями польських службовців, семеро невідомих людей у масках та в формі ЗС Білорусі напали на польських прикордонників поблизу населеного пункту Дубичи-Церковне, який розташований недалеко від білоруського міста Брест.
"Особи у формі Білорусі із замаскованими обличчями закидали патрульних камінням з боку білоруського кордону. У невідомих були рогатки та ліхтарики, якими вони засліплювали польських патрульних", - йдеться в повідомленні.відео дня
За інформацією відомства, на місце події одразу було відправили спецмашину. Ніхто з польських прикордонників під час нападу не постраждав.
Зауважимо, що це вже не перший напад на польських прикордонників. 28 серпня білоруські військові також напали на прикордонників Польщі й кидалися у них камінням. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК "Вагнера". Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити. У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.
На початку серпня у Польщі відповіли на погрози із РБ. У Міністерстві національної оборони країни сказали, що Польща відправила свої бойові вертольоти до кордону з Білоруссю і посилила прикордоння. Пілоти діятимуть рішуче і завдадуть ударів у разі провокацій з білоруського напрямку.
10 серпня стало відомо про заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака про те, що Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів. Він додав, що на кордоні з Білоруссю будуть "солдати, які стануть підвищувати кваліфікацію там, в гарнізонах, відтворених на сході країни".
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