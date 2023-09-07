Росія вивела із Білорусі майже всі свої підрозділи - ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи з Білорусі.
"На даний момент РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", - сказав Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Речник також наголосив, що країна-агресорка Росія використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходились російські військові у кількості 10-11 тисяч осіб. Тобто, РФ на сьогодні не має угруповання для здійснення вторгнення з Білорусі на територію України.
По лінії держкордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін. На кордоні ситуація повністю контрольована. Укріплення кордону продовжується, щоб унеможливити випадки диверсій або ж дестабілізації ситуації.
Крім того, Демченко повідомив, що кількість вагнерівців у Білорусі поступово зменшується. Вони не залучені до якихось активних дій, зокрема дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи країнами ЄС.
Нагадаємо, що вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.
У Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів, як "Путін звинуватив Лукашенка у змові". Володимира Путіна нібито сильно розлютив той факт, що дрони безперешкодно подолали повітряний простір Республіки Білорусь та досягли Пскова.
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