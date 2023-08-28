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Білоруські військові напали на польських прикордонників

Альона Вороніна
28 серпня 2023, 22:14 оновлено 28 серпня, 22:16
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Військові Білорусі почали закидати прикордонників Польщі камінням пізно ввечері у неділю.
Польские пограничники
Білоруські військові напали на польських прикордонників/ Straż Graniczna

На польсько-білоруському кордоні сталася небезпечна ситуація. Білоруські військові напали на прикордонників Польщі й почали кидати у них каміння.

Про це повідомила Straż Graniczna (прикордонна служба Польщі). Зазначається, що така ситуація відбулася минулої доби, 27 серпня.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

відео дня

"О 23:00 військовослужбовці Білорусі закидали польський патруль камінням, ніхто не постраждав, транспортні засоби не пошкоджені", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у ніч на неділю шестеро іноземців намагалися нелегально потрапити до Польщі з Білорусі. Це були громадяни Сирії та Ємену.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК "Вагнера". Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити. У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.

На початку серпня у Польщі відповіли на погрози із РБ. У Міністерстві національної оборони країни сказали, що Польща відправила свої бойові вертольоти до кордону з Білоруссю і посилила прикордоння. Пілоти діятимуть рішуче і завдадуть ударів у разі провокацій з білоруського напрямку.

10 серпня стало відомо про заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака про те, що Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів. Він додав, що на кордоні з Білоруссю будуть "солдати, які стануть підвищувати кваліфікацію там, в гарнізонах, відтворених на сході країни".

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