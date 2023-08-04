Польща - про погрози із РБ: вертольоти біля кордонів, без коливань почнуть вогонь

Бойові вертольоти Повітряних сил Польщі перебувають на бойовому чергуванні біля кордонів із республікою Білорусь, пілоти мають намір діяти рішуче.

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Пілоти ЗС Польщі без вагання відкриють вогонь у разі провокацій з Польщі - генерал / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Прикордонна служба Польщі

Польща відправила свої бойові вертольоти до кордону з Білоруссю і посилила прикордоння. Пілоти діятимуть рішуче і завдадуть ударів у разі провокацій з білоруського напрямку. Про це заявили в Міністерстві національної оборони країни.

Як повідомляє польське TPV Info, Варшава після того, як білоруські вертольоти перетнули повітряні кордони, перекинула туди свої бойові вертольоти 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади.

Генерал Марек Соколовський сказав, що згідно з наказом міністра національної оборони Блащака було ухвалено рішення в негайному порядку посилити білоруський напрямок.

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"Вертольоти озброєні і готові до бою"

За його словами, ударні вертольоти перебуватимуть у режимі негайного реагування, а в разі провокацій пілоти вдадуться до рішучих кроків.

"Вертольоти озброєні і готові до бою. Тут є кілька досвідчених і цілком майстерних пілотів, є пілоти, які фізично використовували бортове озброєння і ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без коливань застосують зброю", - підкреслив Соколовський.

Провокація Білорусі з вертольотами біля кордонів Польщі

1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК Вагнер. Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити.

У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.

У Міноборони підконтрольної агресору Росії Білорусі сказали, що заяви Польщі, мовляв, "вигадані". У Мінську "вважають", що Варшава нібито "шукає виправдання нарощуванню сил і засобів біля білоруського кордону".

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