Польща - про погрози із РБ: вертольоти біля кордонів, без коливань почнуть вогонь

Польща відправила свої бойові вертольоти до кордону з Білоруссю і посилила прикордоння. Пілоти діятимуть рішуче і завдадуть ударів у разі провокацій з білоруського напрямку. Про це заявили в Міністерстві національної оборони країни.
Як повідомляє польське TPV Info, Варшава після того, як білоруські вертольоти перетнули повітряні кордони, перекинула туди свої бойові вертольоти 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади.
Генерал Марек Соколовський сказав, що згідно з наказом міністра національної оборони Блащака було ухвалено рішення в негайному порядку посилити білоруський напрямок.
"Вертольоти озброєні і готові до бою"
За його словами, ударні вертольоти перебуватимуть у режимі негайного реагування, а в разі провокацій пілоти вдадуться до рішучих кроків.
"Вертольоти озброєні і готові до бою. Тут є кілька досвідчених і цілком майстерних пілотів, є пілоти, які фізично використовували бортове озброєння і ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без коливань застосують зброю", - підкреслив Соколовський.
Провокація Білорусі з вертольотами біля кордонів Польщі
1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК Вагнер. Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити.
У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.
У Міноборони підконтрольної агресору Росії Білорусі сказали, що заяви Польщі, мовляв, "вигадані". У Мінську "вважають", що Варшава нібито "шукає виправдання нарощуванню сил і засобів біля білоруського кордону".
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