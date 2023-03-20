У Маріуполі був не Путін: ексдепутат Держдуми розповів про двійника російського диктатора

Навіть якщо у Маріуполі був російський диктатор – це дуже запізніла спроба виглядати так само, як Зеленський, підкреслив російський опозиціонер.

Російський опозиціонер заявив, що у Маріуполі був не Путін / скріншот

Нещодавно у тимчасово захопленому Маріуполі був не російський диктатор Володимир Путін, його двійник. Про це розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

"Я не впевнений, що Путін був в Маріуполі. Те, як його там знімали, породжує багато різних сумнівів. Якщо ви дивилися на кадри Путіна в машині, як він там їздить. Ми ж знаємо, що він їздить всередині кортежу, є перекриття дороги, різноманітні заборони. А тут він просто в потоці машин, немає жодних обмежень. Тож я вважаю, що це був не Путін", - сказав Пономарьов в ефірі Radio NV.

Як зазначив опозиціонер, навіть якщо у Маріуполі був російський диктатор – це дуже запізніла спроба виглядати так само, як Зеленський. Також він підкреслив, що пересічним громадянам Росії було байдуже до цієї поїздки.

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"А для еліт це виглядає, як шоу-бізнес, як підтвердження його невпевненості. Тому що це відбулося одразу ж після ордеру Міжнародного кримінального суду. Він просто намагається робити своє обличчя, але це не переконливо", - підсумував Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор Володимир Путін у ніч на 19 березня відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині – місто, яке російські загарбники безжально розбомбили після повномасштабного вторгнення до України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей раптовий візит глави Кремля до захопленого міста. Подоляк підкреслив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

Версію щодо візиту до Маріуполя двійника російського диктатора також не виключає експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Зокрема, він вказав на дивні нюанси, які вказують на те, що у Криму був не Путін, а його двійник.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.

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