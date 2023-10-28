У Литві висміяли Захарову з її погрозами та натякнули на трибунал для Путіна

Раніше Габріелюс Ландсбергіс закликав до активної опозиції до диктатора Володимира Путіна.

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Габріелюс Ландсбергіс висміяв Марію Захарову / Колаж: Главред, Фото: Facebook / charter97. org, скріншот

Глава МЗС Литва Габріелюс Ландсбергіс висміяв погрози спікера МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила про те, що на нього нібито чекає "кримінальна відповідальність" за "поширення екстремістських ідей".

"Сподіваюся, що трибунал для російського керівництва за агресію проти України буде проведено швидше, ніж трибунал для Ландсбергіса в Росії", - цитує Delfi литовського міністра.

Погрози Захарової

Напередодні Захарова заявила, що Москва може притягнути міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса до кримінальної відповідальності.

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Вона заявила, що на недавній зустрічі з російським бізнесменом Михайлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

Тоді, згідно з повідомленням на сайті литовського МЗС, чиновник закликав до активної опозиції Володимиру Путіну "в самій Росії, яка не тільки хотіла б, але і домагалася б змін в російській політичній системі".

Ландсбергіс також згадав про те, що Росія, керована кремлівським режимом, залишається загрозою для всього світу, але не говорив нічого, пов'язаного саме з "насильницьким поваленням" влади в РФ.

"Ландсбергіс не вперше дозволяє собі озвучувати подібні екстремістські ідеї, і за це він вже внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд в нашу країну. Відповідно до російського законодавства, та й міжнародної практики за такі заяви йому загрожує кримінальна відповідальність, якщо він не знає", – вважає Захарова.

Вона не пояснила, як до кримінальної відповідальності в Росії вдасться притягнути людину, якій в'їзд до Росії заборонений.

Раніше повідомлялося про те, що РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії. Країна-агресор Росія може атакувати Латвію, Литву та Естонію, скориставшись "війною" Китаю і США, вважає литовський депутат Довіле Шакалін.

Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Путін вибрав стратегію війни на виснаження.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни припустили, що Росія готується до конфлікту з країнами НАТО. Зокрема, створюється Ленінградський військовий округ, що може свідчити про підготовку російської агресії проти країн Альянсу.

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