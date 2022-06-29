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Росія може напасти на Польщу, Молдову та країни Балтії: Зеленський попередив НАТО про удар Москви

29 червня 2022, 15:45

Альянс протягом року може зіткнутися з "реальним провалом" у сфері безпеки через ризик нападу Росії на країни НАТО, вважає Володимир Зеленський.

Зеленський війська РФ
Москва прагне поневолити Литву і не сприймає її незалежності - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Росія ставить собі за мету розширення кордонів і вважає пострадянські держави своєю власністю. Під ударом країни-агресора можуть опинитися Молдова, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Така ситуація призведе до дуже серйозної кризи політики безпеки Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення до країн НАТО на саміті у Мадриді в середу, 29 червня, він сказав про те, що російська держава прагне поглинути країни Європи, які Москва вважає "своєю власністю". Наступною метою РФ можуть стати Польща, Молдова та країни Балтії.

читайте такожКроків України щодо вступу до НАТО поки не буде, Альянс відкинув прагнення Києва - Офіс Зеленського"Вона (Росія) місто за містом хоче поглинути так всіх у Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це - справжня мета Росії. Питання - хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь - всі вони. Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають як можливу майбутню, вони знову хочуть її поневолити", - пояснив ситуацію президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Північноатлантичний альянс вже протягом року може зіткнутися з "реальним провалом" своєї політики безпеки, оскільки є загроза атаки країн-учасниць організації з боку Росії.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський казав, що якщо Росії вдасться захопити Україну, вона піде на Захід. За його словами, українська держава вже продемонструвала Москві свою силу, і тепер західному світу слід показати сильну позицію.

Дивіться відео ТСН - чого очікувати Україні від саміту НАТО у Мадриді

"Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це був для них потужний початок. Але ми показали свою силу. І наразі дуже важливо, щоб цю силу разом з нами показували наші західні партнери", - підкреслював український гарант.

29 червня на саміті в Мадриді Зеленський сказав про те, що зараз у НАТО є два шляхи: або надати серйозну допомогу Україні для перемоги у війні з Росією, або в майбутньому очікувати на пряму збройну конфронтацію з Москвою. Він закликав Альянс до конкретики в політиці відкритих дверей і становищі України в євроатлантичній системі безпеки.

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