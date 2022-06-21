РФ може ризикнути відрізати країни Балтії від НАТО у разі війни за Сувалкський коридор – Politico

Сувалський коридор є стратегічно важливою ділянкою як для НАТО, так і для Росії / Reuters

Сувалкський коридор є територією потенційного військового зіткнення Росії та НАТО. Якщо Москва зважиться на прямі бойові дії з Альянсом, конфлікт може статися саме на цій території. Російська держава Сувалкським коридором може прокласти сухопутний шлях до Калінінграда через Білорусь і відрізати країни Балтії від Північноатлантичного альянсу.

Журналіст Politico пишуть, що Сувалкський коридор стане першою метою Росії у тому випадку, якщо вона вирішить піти на пряму війну з НАТО.

читайте такожНапала на Україну, а тепер сміє погрожувати Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду Калінінграда"Розташоване на південно-східному кордоні Литви місто Друскінінкай виходить на вузьку смужку стратегічної території, відому як Сувалкський коридор. Західні військові планувальники попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він коли-небудь вирішить роздути війну на Україні до прямого зіткнення з НАТО", - вважає видання.

Журналісти вважають, що Москва, таким чином, може спробувати побудувати сухопутний коридор до Калінінграда з Білорусі і відрізати Латвію, Литву та Естонію від НАТО і Євросоюзу.

Сувалський коридор пов'язує країни Балтії з Євросоюзом та НАТО

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявляв, що якщо росіянам і білорусам вдасться закрити Сувалський коридор, країни Балтії будуть відрізані від Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

За його словами, Сувалський коридор – стратегічно важлива ділянка. У разі перекриття на західний світ очікують серйозні проблеми у цій місцевості.

"Сувалкський коридор - це ключовий момент. Цей вузький шматок польської і литовської території між Білоруссю і Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) і іншою частиною НАТО/ЄС. Якби його було перекрито або заблоковао силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема", - підкреслював Ходжес.

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