У Латвії аташе РФ заплатив 2 тис. євро, щоб українцям не включали пісні в караоке

Аташе РФ виконував хіти російського шансону

У Латвії спалахнув новий скандал за участю аташе Росії. Співробітник посольства країни-агресора заплатив гроші в караоке-клубі, щоб українцям, які теж відпочивали в закладі, не включали пісні на їхнє замовлення.

Як пише Oboztrevatel з посиланням на очевидців інциденту, українці співали пісні рідною мовою в караоке-клубі. Це не сподобалося аташе країни-агресора. Чоловік заплатив адміністрації клубу 2 тис. євро за те, щоби вона не виконувала замовлення українців. Сам же росіянин виконував хіти російського шансону.

Згодом конфлікт переріс у бійку. У результаті російський дипломат був змушений просити вибачення за свій вчинок.

Ім'я аташе не розкривається, проте відомо, що в посольстві РФ в Латвії числяться троє чоловіків-аташе: Дмитро Корольов, Дмитро Подковиров і Валерій Рибаков.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко. Пізніше вона в істериці записала відео та повідомила, що Booking скасував її бронь у Відні та заблокував сторінку хамки з РФ.

Раніше в столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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