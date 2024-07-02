У Курську в РФ масштабна пожежа: вогонь охопив велику військову базу

У центрі міста Курськ в країні-агресорці Росії у вівторок, 2 липня, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють губернатор Курської області та місцеві Telegram-канали.
Відомо, що вогонь намагаються загасити 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Повідомлялося, що займання вдалось локалізувати.
При цьому моніторингові групи та місцеві Telegram-канали повідомляють, що пожежа спалахнула на великій військовій базі РФ, яка дислокується у Курську.
Як зазначають OSINT-дослідники, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830). На цій базі розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію.
Дивіться відео пожежі в Курську:
Що за місто Курськ?
Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія.
З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.
Вибухи і пожежі в РФ та у Криму – останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи, ціль успішно уражена, зазначили в Генштабі ЗСУ.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по "унікальному" обʼєкту РФ у Криму, окупантам буде важче наводити ракети. Уражений Центр має вирішальне значення для управління російськими військовими.
Нагадаємо, було розкрито масштаби удару по Єйську. Серед "двохсотих" є співробітники заводу в Татарстані, які займалися виробництвом та обслуговуванням "Шахедів".
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