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Сотня дронів, інструктори і техперсонал: розкрито масштаби удару по Єйську

Яна Ставська
24 червня 2024, 22:30
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Серед "двохсотих" є співробітники заводу в Татарстані, які займалися виробництвом та обслуговуванням "Шахедів".
Сотня дронів, інструктори і техперсонал: розкрито масштаби удару по Єйську
Удар по Єйську - розкрито втрати ворога / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, OSINT-спільнота "КіберБорошно"

Російські окупанти втратили понад 100 дронів, а також інструкторів і технічний персонал унаслідок ударів ЗСУ по полігону 726-го навчального центру ППО у Єйську Краснодарського краю.

Як повідомляє пресслужба ВМС, у ході атаки було уражено заклад, який займається навчанням і підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

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В результаті удару було знищено:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 од.;
  • ударний БПЛА "Ланцет" - 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА "ZALA" - 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги. Це співробітники заводу, який займається виробництвом й обслуговуванням аналога іранських дронів-камікадзе "Герань-2", уточнює російський Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Росіяни стверджують, що удару було нібито завдано двома крилатими ракетами невстановленого типу - імовірно, "Нептунами".

Сотня дронів, інструктори і техперсонал: розкрито масштаби удару по Єйську
Нептун - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Приліт по Єйську - головне

Як писав Главред, у селі Воронцовка Краснодарського краю країни-агресорки Росії в ніч проти п’ятниці, 21 червня, прогриміли вибухи. За попередніми даними, був приліт в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 33859).

У Міноборони країни-агресорки Росії при цьому зазначали, нібито протиповітряна оборона Краснодарського краю у ніч на 21 червня відбила атаку 43 дронів.

Аеропорт Єйськ - що про нього відомо

Аеропорт Єйськ (раніше називався Єйськ-Центральний) - великий аеродром спільного базування, розташований на заході міста Єйськ Краснодарського краю, пише Вікіпедія.

Оператор аеродрому - ВМФ РФ, базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ на різнорідній техніці (літаки і гелікоптери різних типів).

Аеродром приймає будь-які типи літальних апаратів без обмеження маси.

З 27 грудня 2012 року аеродром не приймає повітряні судна цивільної авіації.

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