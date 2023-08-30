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"Ударів буде багато": у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії

Юлія Куришко
30 серпня 2023, 23:58 оновлено 31 серпня, 00:05
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Окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії, вважає Подоляк.
'Ударів буде багато': у Зеленського натякнули на збільшення 'бавовни' у Росії
Подоляк прогнозує ще більше "бавовни" у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував атаки невідомих дронів по Росії.

Михайло Подоляк в ефірі марафону "Єдині новини" зазначив, що скоро ударів по території Росії побільшає. Він наголосив, що окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії.

"Три висновки. Перше, ударів буде багато. Друге, удари все більш ефективні. Вони чітко розуміють цілі, які ставлять перед собою. І третє, ці удари в один момент повернуть всю війну на територію Росії. Куди дотягнуться люди, які сьогодні воюють по лінії фронту з нами, тобто коли вони почнуть втікати", - сказав він.

відео дня

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що у Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. Безпілотник нібито поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, і після цього стався вибух.

У Криму дрони атакували район Севастопольської бухти. Місцеві жителі чули звуки дронів, а також вибухи та стрілянину. За їхніми словами, голосно було у Нахімівському районі міста.

Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Голова ГУР зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають на "бавовну" та звільнення півострова від окупантів.

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війна в Україні бавовна в Росії
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