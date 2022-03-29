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План України - це перемога і звільнення територій: Кулеба відповів Путіну на погрозу "всіх знищити"

29 березня 2022, 05:36

"Я їх дуже швидко доб'ю", - напевно думав Путін перед війною, але нічого не вийшло, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба після зустрічі з Лавровим у Туреччині
Україна переслідує свої завдання, які не пов'язані з планами Путіна - Кулеба / Reuters

Російський президент Володимир Путін збирався за декілька діб захопити Київ і великі міста України, але в реальності нічого не вийшло. Він може конструювати якісь моделі, однак в української держави свої плани - перемога і звільнення територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі телемарафону UA Разом дипломат сказав, про те, що наразі не важливо, про що думає Путін, і кого збирається "добити". Коли він планував захопити Київ і великі міста України, то теж напевно думав так само, але насправді вийшло по-іншому.

За словами глави МЗС, Путін може планувати що завгодно, проте у Києва є свої завдання, які полягають у перемозі у війні проти Росії і поверненні своїх територій.

"Насправді дуже невелике значення має те, що думає президент Путін саме зараз в плані того, кого він "доб'є". Я нагадаю, що він збирався буквально за декілька діб захопити Київ і ключові міста України. Я думаю, що тоді він теж сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що російський олігарх Роман Абрамович прибув до Росії і нібито передав главі РФ Володимиру Путіну записку від президента України Володимира Зеленського, у якій йшлося про вимоги Києва щодо припинення військових дій. Путін, мовляв, прийшов в лють і заявив: "Передайте йому, що я їх знищу".

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новини Росії МЗС України Володимир Путін Дмитро Кулеба новини України війна Росії та України
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