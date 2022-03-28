Абрамович передав Путіну записку від Зеленського: диктатор пообіцяв "знищити" всіх

Роман Абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна.

Як повідомляє видання The Times, президент-диктатор відповів, що "всіх знищить".

Згідно з джерелом, Абрамович пересувався між Туреччиною, Росією і Україною як посередник між Зеленським і Путіним.

Як повідомляє видання, що Абрамович через Польщу прибуи до Києва, де зустрівся із Зеленським.

При цьому глава нашої держави нібито передав через олігарха записку для Путіна з умовами миру, на що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Роман Абрамович виступає посередником у переговорах

Як відомо російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських переговорах.

Журналісти відстежили, що олігарх літав між Стамбулом, Києвом і Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському.

Вранці, 23 березня приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула до Москви і, як стверджують журналісти, передав нібито Путіну записку від Зеленського.

Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці і повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає в якості переговірника від Києва, а також з прессекретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Каліним.

Пізніше Абрамович і Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським.

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Переговори Росії та України в Стамбулі

Про новий раунд переговорів стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10:30, 29 березня.

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