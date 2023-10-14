У Кремлі назвали наступника Путіна: Патрушев готовий перехопити владу — Newsweek

Кремль готовий використовувати двійника в разі тимчасового відсторонення Володимира Путіна.

https://glavred.net/world/v-kremle-nazvali-preemnika-putina-patrushev-gotov-perehvatit-vlast-newsweek-10508260.html Посилання скопійоване

Володимир Путін і Михайло Мішустін / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У недавній поїздці в Центральну Азію міг брати участь двійник Володимира Путіна.

Російський диктатор серйозно хворий і йому вже підшукали наступника, йдеться в матеріалі видання Newsweek.

У матеріалі підкреслюється, що Путін вибрав своїм наступником прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, в той же час оточення російського диктатора має іншу кандидатуру.

відео дня

У той же час не виключається, що в ході майбутнього візиту в Китай також може бути використаний двійник Володимира Путіна, причому в Пекіні не проти такого варіанту.

У статті з посиланням на джерело вказується, що в березні 2022 року Путін пройшов серйозне лікування від онкологічного захворювання. При цьому зараз навіть під час закордонних поїздок його замінює двійник.

Автор наводить цитати російських джерел про те, що Кремль готовий використовувати двійника в разі тимчасового відсторонення Путіна в результаті хвороби або смерті.

Разом з тим уточнюється, що з думкою Путіна не згоден секретар Радбезу Микола Патрушев і нібито він наказав не виконувати розпорядження по Мішустіну.

Журналісти пишуть, що Путін не вважає Патрушева своїм наступником і тому транзит влади в РФ може не відбутися мирно.

Заявляється, що "найближче оточення" Путіна намагалося створити консенсус навколо ідеї "продовження путінського режиму після Путіна", припустивши, що лідером готувався секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

"Путін бажає, щоб прем'єр-міністр Михайло Мішустін зайняв пост, але Патрушев є кращим кандидатом для інших вищих чиновників Росії", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог з Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.