Назвав Україну "зборищем зла": Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним

Після зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

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Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин після зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним заявив, що КНДР "підтримує рішення Путіна й уряду Росії". Також він зазначив, що для Північної Кореї пріоритетом є відносини з країною-агресоркою РФ.

При цьому Кім Чен Ин заявив, що він сподівається у далі перебувати з Росією "разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави". Про це повідомляють російські пропагандисти.

У той же час північнокорейський диктатор у кращому дусі підлабузництва похвалив "російських друзів" за їхню нібито "щирість", і сказав, що він "на власні очі зміг побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави".

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Диктатор КНДР також побажав російським окупантам перемогти у війні проти України "над зборищем зла"

Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним/ скрін

Дивіться відео заяви Кім Чен Ина після зустрічі з Путіним:

Переговори Путіна і Кім Чен Ина

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді. Зустріч двох диктаторів була запланована у Владивостоці, де у середу, 13 вересня, закінчується Східний економічний форум. Напередодні російський диктатор Володимир Путін виступав на цьому форумі.

Кім Чен Ин прибув до РФ 12 вересня. У той же час Вашингтон та його союзники висловили стурбованість з приводу ознак більш тісного військового співробітництва між Росією та КНДР. У США нагадали про свої попередження Пхеньяну не продавати Росії зброю, яка може бути використана РФ в її агресивній війні в Україні.

Нагадаємо, раніше у Financial Times зазначали, що диктатори готові укласти збройову угоду. У матеріалі видання йшлося про те, що, ймовірно, два диктатори підпишуть угоду, згідно з якою Пхеньян передаватиме Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети малої дальності для продовження агресивної війни РФ проти України.

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