РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

Армія РФ продовжує наступати, попри важкі втрати. Захід шукає стратегію припинення війни, але постачання Україні зброї партнерами обмежені й повільні.

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РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни/ колаж: Главред, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на перемогу у війні проти України й для цього покладає надії на перемогу у виборах в США республіканця Дональда Трампа. А до того часу країна-агресорка Росія "як і раніше, готова зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного або стратегічного сенсу".

Про це заявив у коментарі The Wall Street Journal американський полковник у відставці Джон Нагл, який зараз є професором бойових дій у Військовому коледжі армії США. Він нагадав про обіцянки Трампа "швидко завершити війну в Україні". За словами Джона Нагла, якщо Трамп отримає новий президентський термін, то він буде прагнути до швидкої мирної угоди між Україною і РФ, хоч Путін і дав зрозуміти, що він хоче капітуляції України.

"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б нестерпними в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", – підкреслив Нагл.

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Також у WSJ розповіли про труднощі, яких Україна зараз зазнає на фронті, особливо перед наближенням зими. Зазначається, що російські окупанти продовжують невпинно наступати, незважаючи на важкі втрати. У той же час західні лідери шукають стратегію припинення війни, хоча постачання зброї партнерами обмежені й повільні.

"Президент США Джо Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть, щоб Україна перемогла, але не надають достатньої підтримки, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники й солдати", – написали у виданні.

Також зазначається, що країна-агресорка Росія також стикається з труднощами. Російські окупантии не досягли значного прориву, незважаючи на величезні зусилля.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Президентські вибори у США/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі – представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, чи є загроза подальшого прориву оборони. Ситуація в Торецьку – важка, бої з окупантами тривають за кожну вулицю і під'їзд, розповіли в угрупованні "Луганськ".

Також раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери повинні разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше у BILD зазначали, що Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні. У німецькому оборонному відомстві констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ.

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