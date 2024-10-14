РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на перемогу у війні проти України й для цього покладає надії на перемогу у виборах в США республіканця Дональда Трампа. А до того часу країна-агресорка Росія "як і раніше, готова зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного або стратегічного сенсу".
Про це заявив у коментарі The Wall Street Journal американський полковник у відставці Джон Нагл, який зараз є професором бойових дій у Військовому коледжі армії США. Він нагадав про обіцянки Трампа "швидко завершити війну в Україні". За словами Джона Нагла, якщо Трамп отримає новий президентський термін, то він буде прагнути до швидкої мирної угоди між Україною і РФ, хоч Путін і дав зрозуміти, що він хоче капітуляції України.
"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б нестерпними в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією", – підкреслив Нагл.
Також у WSJ розповіли про труднощі, яких Україна зараз зазнає на фронті, особливо перед наближенням зими. Зазначається, що російські окупанти продовжують невпинно наступати, незважаючи на важкі втрати. У той же час західні лідери шукають стратегію припинення війни, хоча постачання зброї партнерами обмежені й повільні.
"Президент США Джо Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть, щоб Україна перемогла, але не надають достатньої підтримки, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники й солдати", – написали у виданні.
Також зазначається, що країна-агресорка Росія також стикається з труднощами. Російські окупантии не досягли значного прориву, незважаючи на величезні зусилля.
Що таке The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.
Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі – представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, чи є загроза подальшого прориву оборони. Ситуація в Торецьку – важка, бої з окупантами тривають за кожну вулицю і під'їзд, розповіли в угрупованні "Луганськ".
Також раніше у Зеленського розкрили головні деталі плану перемоги. Партнери повинні разом з Україною стати на шлях примусу РФ до миру, впевнений Михайло Подоляк.
Нагадаємо, раніше у BILD зазначали, що Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні. У німецькому оборонному відомстві констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ.
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