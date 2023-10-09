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Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

Яна Ставська
9 жовтня 2023, 21:39 оновлено 9 жовтня, 21:44
Сьогодні український президент провів наради з керівниками розвідок й зробив певні висновки.
Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою
Зеленський підкреслив, що Росія шукає вигоду від війни в Ізраїлі / Колаж: Главред, Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході.

Таку заяву глава держави зробив у вечірньому відеозверненні після наради з ГУР та зовнішньою розвідкою.

"Провів нараду з керівниками нашої розвідки - ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо Ізраїлю та ситуації навколо нього і щодо загальної ситуації на Близькому Сході", - сказав Зеленський.

відео дня

Він додав, що "це має принципове значення не лише для нас, України, а й для всієї Європи".

"За наявною дуже чіткою інформацією, Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході. Щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч - і цим допомогло би Росії знищувати свободу в Європі", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що світ бачить, як російські пропагандисти зловтішаються, "як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль".

"І все це значно більша загроза, ніж світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти і готуємо відповідні кроки. І головне - захищаємо необхідність максимальної єдності світу", - підкреслив глава держави.

Зеленський також сказав, що переговорив з членами НАТО й наголосив у цих розмовах, що відтепер кожній країні треба обирати, як захищатися, "а не залишатися осторонь, коли терор намагається взяти гору".

Війна в Ізраїлі - останні новини

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Сьогодні, 9 жовтня, після серії атак на район Аль-Фуркан Єрусалим офіційно розпочав наступальну операцію на сектор Гази. Ізраїль має на меті знищити весь осередок ХАМАСу.

Росія ж, своєю чергою, намагається знайти вигоду від ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту й розгорнула нову серію ІПСО. Зокрема, за даними ГУР, окупанти передали терористам ХАМАС "затрофеєну" українську зброю, щоб у подальшому звинуватити Україну у продажі бойовикам західного озброєння.

На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, головне завдання Росії - зірвати постачання озброєння в Україну. Але відвернути увагу від України Росії навряд чи вдасться.

"Єдине, що може вплинути, то це розв'язання війни на Близькому Сході руками Ірану. Для цього Кремль надаватиме Ірану військову допомогу у вигляді постачання зброї та ядерних технологій. Це вигідно Росії, адже тоді вона зможе спробувати підвищити ціну на нафту до 200 доларів. Однак тут РФ увійде в суперечність з іншими країнами. Насамперед - з Китаєм, адже йому нова війна та зростання цін на нафту не цікаві", - сказав Загородній у коментарі Главреду.

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