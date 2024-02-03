Наносив удари по Україні: в Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95

В ГУР відзначили, що цей пілот безпосередньо причетний до масованих ракетних ударів по території України.

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Внаслідок атаки пілот Ту-95 зазнав вогнепальних поранень / Колаж Главред, фото: ГУР

В Росії розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора – Стегачова Олега Сергійовича. Він безпосередньо причетний до атак по українських містах. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України в Телеграмі.

"Вказаний пілот вкс рф служив на авіабазі "Енгельс" ― він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей", - вказують в ГУР.

У ГУР також розмістили фотографію російського окупанта, а також ще кілька фотографій, ймовірно, з місця стрілянини.

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За даними розвідки, внаслідок нападу Олег Стегачов отримав вогнепальні поранення. Чи вижив російський пілот наразі уточнюється. Деталей щодо обставин стрілянини у Головному управлінні розвідки не уточнили.

"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички", – зазначили в ГУР МОУ.

Спецоперації ГУР на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ГУР та його керівник Кирило Буданов активно перевершують російські спецслужби. Вони постійно розробляють нові та нетрадиційні методи для протидії агресору Росії та перехоплення ініціативи в рамках і поза бойовими діями. Про це заявив американський генерал, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

Спікер ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував вибухи в РФ в ніч на п'ятницю, 19 січня.

Під час операції українських розвідників на території Бєлгородської області росіяни зазнали втрат. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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