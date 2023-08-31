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США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

Андрій Ганчук
31 серпня 2023, 12:12 оновлено 31 серпня, 12:18
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Очікуване розміщення ядерної зброї Сполученими Штатами на території Великобританії експерти вважають доказом вступу західного світу до нової Холодної війни.
F-35, США
США до кінця року або вже в 2024-му перекинуть до Британії свої ядерні бомбардувальники F-35 - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Сполучені Штати Америки вже в поточному, 2023-му році, перекинуть до Великобританії дві ескадрильї своїх винищувачів F-35, які є носіями ядерної зброї. Таким чином, Захід послав агресору Росії сигнал про вступ у нову Холодну війну.

Британське видання The Telegraph з посиланням на свої джерела повідомило, що дві ескадрильї F-35, які здатні бути носіями ядерної зброї, незабаром прибудуть на авіабазу Лейкенхіт у британському Саффолку. База орендована ВПС США.

Йдеться про стелс-реактивні літаки, вони призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань. Здатні реалізовувати місії повітря-повітря, а також збирати дані, потрібні для розвідки.

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"Прибудуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024-му"

Інформація про розміщення F-35 з'явилася після того, як в офіційних американських документах відзначили, що ядерна зброя США може повернутися до Великобританії. У документах сказано, що Конгрес отримав від американських ВПС запит на 50 мільйонів доларів з метою будівництва "гуртожитку гарантій" на військовій базі. "Гарантією" у військовій мові Штатів називають ядерну зброю.

На думку директора проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ханс Крістенсен, фінансування авіабази буде направлено на "модернізацію сховищ ядерної зброї і додавання житлових приміщень для персоналу, який буде виконувати місію".

"F-35 будуть базуватися там. Вони були розгорнуті там і прибудуть наприкінці цього року, якщо не десь в 2024-му", - сказало джерело британських журналістів в оборонній сфері.

Винищувачі F-35 замінять на авіабазі F-15

Джерела у військовій сфері вважають "суттєвою" заміну 54 літаків F-15 на F-35. Винищувачі F-15 теж є носіями ядерної зброї, проте вони менш досконалі.

"Це більш новий, потужний літак, який має більший радіус дії і непомітність, що є вирішальним, якщо ви збираєтеся використовувати його для точного скидання ядерних бомб", - зазначив інсайдер.

Росія отримає сигнал

На думку колишнього командира Об'єднаного хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного полку Британії і НАТО Хеміша де Бреттон-Гордона, перекидання бомбардувальників F-35 до Королівства свідчить про вступ Заходу в нову Холодну війну. Це сигнал Росії.

"Це абсолютно Холодна війна, і це стратегічне протистояння. Це гра в покер. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великобританії, це сигнал Росії, що вони серйозні. Стримуючий засіб - це лише стримуючий засіб, якщо ворог думає, що ви ним користуєтесь. Це працювало в останні 75 років, але зараз ми знаходимося в такому положенні, коли тиран в нестабільній країні загрожує застосувати ядерну зброю, і єдиний спосіб зупинити їх – змусити побачити, що вони отримають відповідь", – підкреслив він.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

25 травня в Міністерстві оборони республіки Білорусь заявили, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Відповідні документи були підписані Москвою і Мінськом. Тактичну ядерну зброю контролюватиме РФ без доступу до неї білоруських військових.

16 червня директор Кремля Володимир Путін у Санкт-Петербурзі сказав, що тактична ядерна зброя РФ вже на території Білорусі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - зазначив глава агресора Росії.

Самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко також заявив, що більша частина тактичної ядерної зброї вже на території РБ. Західний світ, за його словами, "не відстежив переміщення озброєнь".

"Велика частина завезена до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

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