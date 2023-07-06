"Китай зробив ставку": генерал СБУ назвав ймовірного наступника Путіна

Віктор Ягун спрогнозував, хто може стати на чолі РФ у разі зникнення Володимира Путіна.

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Віктор Ягун спрогнозував політичне майбутнє Володимира Путіна / скріншот

Єдиний силовий центр управління, який ще щось контролює в РФ, знаходиться в руках секретаря радбезу Миколи Патрушева – близької людини диктатора Володимира Путіна, заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"У нього (Патрушева, - ред.) є контакти і вплив на певні силові структури. Якщо щось піде не так і раптово зникне Путін, єдиним, на кого в Кремлі можуть покластися, ймовірно, стане Патрушев", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт пояснив, що сам Патрушев - фігура непублічна і невідомо, чи може він публічно керувати зовнішньою політикою Росії і чи стануть йому довіряти міжнародні партнери.

"Наприклад, Китай зробив ставку на Мішустіна. Я ніколи не думав, що прем'єр-міністр Росії – самостійна фігура, але в разі зникнення Путіна він буде тим, хто може взяти на себе якусь частку відповідальності. Мішустін теж не публічний політик і є технократом. Можливо, саме тому він так довго тримається на своїй посаді", — сказав він.

Разом з тим Ягун не виключив, що у Мішустіна можуть бути президентські амбіції: "Так, цілком".

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що на місце диктатора Володимира Путіна в РФ може розглядатися" консенсусна " фігура, однак ця особистість явно не входить до найближчого оточення Путіна.

У той же час Подоляк впевнений в тому, що, прогнозуючи російський "фінал", слід орієнтуватися на "математичні можливості" однієї і другої сторони. В даному випадку, якщо виключити ситуації, як у випадку з пригожинським "форс-мажором", війна може йти місяцями.

Раніше політолог Володимир Фесенко підкреслив, що однією з цілей європейського турне спеціального представника Китаю в справах Євразії Лі Хуейя може бути зондування ситуації в регіоні.

"У мене таке відчуття, що Китай вже починає кастинг. Він дивиться, хто може бути спадкоємцем Путіна. І Мішустін вже є одним з фаворитів. Це технократ, Китай це влаштовує. Це людина, яка не має великого впливу в путінському оточенні", – підкреслив він.

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