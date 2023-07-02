У Зеленського спрогнозували ймовірного наступника Путіна і терміни закінчення війни

На місце диктатора Володимира Путіна може розглядатися "консенсусна" фігура, вважає Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував майбутнє Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Спроба держперевороту Євгенія Пригожина показала, що влада в РФ може опинитися під тотальним контролем силового угруповання, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

При цьому крах РФ може статися через будь-який подібний форс-мажор або ж при інших сценаріях, наприклад, при тактичних успіхах ЗСУ на фронті, підкреслив він в інтерв'ю Ходорковський Live.

"Тут можуть бути різні сценарії. Наприклад, суттєві тактичні поразки по лінії фронту. Там одне, два, три - на тому чи іншому напрямку - різко прискорять падіння всього цього угруповання окупаційного, Втеча цього угруповання. І, звичайно ж, це призведе до дуже швидкого обнулення цієї політичної еліти, яка зараз знаходиться в Росії", — не виключив представник ОП.

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Разом з тим він вважає, що на місце диктатора Володимира Путіна в РФ може розглядатися "консенсусна" фігура, проте ця особистість явно не входить до найближчого оточення Путіна.

У той же час Подоляк впевнений в тому, що, прогнозуючи російський "фінал", слід орієнтуватися на "математичні можливості" однієї і другої сторони. В даному випадку, якщо виключити ситуації, як у випадку з пригожинським "форс-мажором", війна може йти місяцями.

"Якщо виходити з математичних можливостей і ресурсів, які ще залишилися у РФ, і які накопичує Україна, це може розтягнутися на місяці, якщо не трапиться такого ж форс-мажору, як ми з вами бачили 23-24 червня", — резюмував він.

У разі раптового закінчення війни в Україні внаслідок збройного бунту ПВК Вагнера, Крим та окупований Донбас повернуться до складу України, заявив раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це буде обов'язкова умова. Захід вплутався в цю війну, і у нього зобов'язань більше, ніж у нас. Він не поступиться і метра української землі. ЄС проголосував за резолюцію, яка затверджує і повністю підтримує мирний план Зеленського", — підкреслив він.

Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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