Китай почав кастинг: експерт назвав несподіваного наступника Путіна

Турне китайського спецпредставника свідчить про зондаж ситуації в Європейському Союзі, впевнений Володимир Фесенко.

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Володимир Путін і Михайло Мішустін / Фото kremlin.ru

Однією з цілей європейського турне спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуейя може бути зондування ситуації в регіоні, заявив політолог Володимир Фесенко.

"У мене таке відчуття, що Китай вже починає кастинг. Він дивиться, хто може бути спадкоємцем Путіна. І Мішустін вже є одним з фаворитів. Це технократ, Китай це влаштовує. Це людина, яка не має великого впливу в путінському оточенні", - підкреслив він у коментарі Каналу 24.

При цьому експерт нагадав про те, що незабаром прем'єр РФ Михайло Мішустін поїде в Шанхай на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.

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"Фактично Китай стає опікуном Центральної Азії замість Росії. Росія відходить на другий план. По Росії будуть активно працювати. Білорусь теж під впливом Китаю", — стверджує він.

Турне китайського спецпредставника свідчить про зондаж ситуації в Європейському Союзі, а також про цілеспрямовану гру в цьому регіоні.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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