Китай почав кастинг: експерт назвав несподіваного наступника Путіна

Однією з цілей європейського турне спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуейя може бути зондування ситуації в регіоні, заявив політолог Володимир Фесенко.
"У мене таке відчуття, що Китай вже починає кастинг. Він дивиться, хто може бути спадкоємцем Путіна. І Мішустін вже є одним з фаворитів. Це технократ, Китай це влаштовує. Це людина, яка не має великого впливу в путінському оточенні", - підкреслив він у коментарі Каналу 24.
При цьому експерт нагадав про те, що незабаром прем'єр РФ Михайло Мішустін поїде в Шанхай на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.
"Фактично Китай стає опікуном Центральної Азії замість Росії. Росія відходить на другий план. По Росії будуть активно працювати. Білорусь теж під впливом Китаю", — стверджує він.
Турне китайського спецпредставника свідчить про зондаж ситуації в Європейському Союзі, а також про цілеспрямовану гру в цьому регіоні.
Хто такий Володимир Фесенко
Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.
Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс раніше нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію.
Були кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна, підкреслив він.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Читайте більше:
- Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смерті
- Тремтить і кульгає: у Британії розповіли про діагноз Путіна
- Невролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і розповіла про його захворювання