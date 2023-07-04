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Наступник Кадирова: генерал-розвідник назвав несподіваного кандидата

Олексій Тесля
4 липня 2023, 15:56 оновлено 4 липня, 16:10
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Микола Маломуж не виключив коаліційний уряд, вибори і новий формат влади в Чечні.
Кадиров, Маломуж
Микола Маломуж спрогнозував наступника Рамзана Кадирова / УНІАН, скріншот

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів про ймовірність зміни влади в Чечні і передачу влади синові Рамзана Кадирова – Ахмату.

"Син Кадирова Ахмат може бути лідером тільки тоді, коли залишиться Путін, коли РФ буде контролювати ситуацію в цілому в Росії і в самій Чечні", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим співрозмовник упевнений в тому, що сина Кадирова потрібно тримати під контролем.

"Тому що у нього немає авторитету ні в збройних формуваннях, ні в силових структурах Чечні, ні в кланах, тому що вони розглядають його як "молодого пацана". І, зрозуміло, немає такого авторитету і серед народу Чеченської Республіки", — вважає він.

Крім того, генерал армії також упевнений в тому, що прихід до влади сина Рамзана Кадирова можливий лише за підтримки Москви.

"Тому в даний момент це можливо як продовження традиції самого Рамзана, але за підтримки Москви і безпосередньо лідера Росії — Путіна або того, хто може швидко прийти до влади, якщо такий варіант буде в Росії замість розвалу. Тоді буде перехідний коаліційний уряд, будуть вибори і зовсім інший формат влади, при якому у сина Кадирова немає шансів очолити Чечню або втриматися там надовго", — додав Маломуж.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Раніше повідомлялося, що у глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок через що він не з'являється на офіційних заходах.

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

"Надходить інформація, що Кадиров знаходиться при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає", — написав він.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

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