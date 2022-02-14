У Росії мають намір прискорити визнання "ЛДНР": Держдума направить звернення до Путіна і в МЗС

Проекти постанови про звернення до Путіна щодо визнання Москвою "ЛДНР" можуть бути розглянуті Держдумою 15 лютого / Reuters

У понеділок, 14 лютого, комітет Держдуми у справах СНД затвердив 2 варіанти постанови звернення палати до президента РФ Володимира Путіна про визнання "незалежності" невизнаних російських утворень"ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Другий варіант передбачає звернення до Путіна після консультацій з МЗС щодо питань, пов'язаних, серед іншого, з реалізацією Мінських угод. Документи можуть винести на обговорення Думи вже 15 лютого.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в комітеті, обидва варіанти постанов направлені до Ради Думи. Перший проект було ініційовано КПРФ, другий - заступниками голови комітету Віктором Водолацьким та Артемом Туровим.

читайте такожКрок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР"Вказується, що другий проект постанови також включає звернення до Путіна із закликом визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", але вже після узгодження питань з міністерством закордонних справ з приводу дотримання міжнародних домовленостей, серед яких Мінські угоди.

"Автори другої постанови вважають, що це прискорить процес", - заявило джерело.

Два проекти постанови можуть бути винесені на обговорення Державної Думи РФ вже у вівторок, 15 лютого.

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"За кожну постанову в комітеті проголосували по три людини. Наразі це винесено на Раду Думи, і завтра обидві постанови можуть бути винесені на обговорення Держдуми", - підкреслюється в повідомленні.

Плани у Росії щодо визнання "ЛДНР" на Донбасі

Парламентарії російської Держдуми від фракції Комуністичної партії 19 січня внесли в Думу проект звернення до президента Путіна про офіційне визнання Москвою так званих "ЛНР" і "ДНР" на окупованому Росією Донбасі. У документі йдеться про те, що депутати просять визнати "утворення" на Донбасі у якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

Крім того, вони закликають Путіна провести перемовини з керівниками так званих "ДНР" та "ЛНР", щоб створити юридичну основу для подальшої співпраці.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін про такий документ не знає. Рішення ухвалюватиметься у тому випадку, якщо відбудеться голосування.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров казав, що Москва наразі не збирається визнавати "ЛДНР". Як заявляв російський дипломат, вони нібито самі відкликали "результати своїх референдумів про незалежність" в обмін на підписання Мінських угод.

У КПРФ, яка ініціювала проект постанови, 24 січня сказали, що Рада Держдуми РФ розгляне звернення до Путіна щодо "ЛДНР" у лютому.

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