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Умова приєднання України до НАТО: в Пентагоні розставили всі крапки над "і"

Марія Николишин
3 липня 2024, 08:13
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Частиною зусиль з підтримки України на шляху до НАТО є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ, каже Райдер.
Умова приєднання України до НАТО: в Пентагоні розставили всі крапки над
Пентагон назвав умову приєднання України до НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати вважають, що майбутнє України – в Північноатлантичному альянсі, однак відповідне рішення мають приймати всі 32 члени НАТО. Про це сказав речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО",- сказав представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати позицію міністра оборони США, чи вважає він, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Райдер додав, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.

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Коли у Райдера спитали, чи готові США підтримати вступ України до НАТО на саміті в Вашингтоні, він зауважив, що не хотів би випереджати події."Ми дуже чітко сказали, що бачимо, що майбутнє України в НАТО", - наголосив він.

Умова приєднання України до НАТО: в Пентагоні розставили всі крапки над
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв раніше Главред, Україна вийшла на новий рівень на шляху до вступу в НАТО. Рік тому лише три країни виступили проти негайного вступу до Альянсу.

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів про ключові причини, чому зараз немає політичної волі для прийняття України до НАТО.

До того ж, вступ України до НАТО може змінити зовнішньополітичну стратегію Росії та змусить Путіна зосередитись на загрозі безпеки РФ, які походять з боку Китаю.

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