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"Захист від війни": країни НАТО хочуть будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі

Юлія Закрепа
27 червня 2024, 09:58
46
Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії приблизно у 2,5 мільярда євро.
'Захист від війни': країни НАТО хочуть будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі
НАТО хоче будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі / колаж: Главред, фото: УНІАН

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви

У листі до голови ЄС йдеться про те, що лідери чотирьох країн заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів ЄС, передає Reuters.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечитися від військових і гібридних загроз", - передають журналісти.

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Гібридні загрози, за текстом листа, це поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, зокрема дезінформації, кібератак, економічного тиску і створення міграційних криз на кордонах.

"Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС, щодо фінансової та політичної підтримки", - йдеться в листі.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії приблизно у 2,5 мільярда євро.

Заклик до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні ЄС з'явився після ініціативи Греції та Польщі створити спільну систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола".

У листі йдеться про те, що планування і будівництво лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО та відносно вимог Альянсу.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Війна РФ проти НАТО: що відомо

Нагадаємо, що Михайло Гончар заявив, що війна НАТО і РФ неминуча. Він пояснив, що безпосередньо й прямо атакувати одну з країн НАТО Росія не буде. РФ хоче розхитати НАТО зсередини і досягає в цьому певних успіхів. Зараз можна відкрито спостерігати, як зросла активність Росії щодо країн Балтії.

У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ. За планом військові США висадяться в одному з п'яти портів, а потім їх спрямують заздалегідь планованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці армії Росії.

Ексочільник ЦРУ Девід Петреус попередив про цинічні плани РФ та повідомив, що Путін готує нову війну в Європі. Він наголосив, що західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, оскільки Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

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