'Захист від війни': країни НАТО хочуть будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви
У листі до голови ЄС йдеться про те, що лідери чотирьох країн заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів ЄС, передає Reuters.
"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечитися від військових і гібридних загроз", - передають журналісти.відео дня
Гібридні загрози, за текстом листа, це поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, зокрема дезінформації, кібератак, економічного тиску і створення міграційних криз на кордонах.
"Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС, щодо фінансової та політичної підтримки", - йдеться в листі.
Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії приблизно у 2,5 мільярда євро.
Заклик до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні ЄС з'явився після ініціативи Греції та Польщі створити спільну систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола".
У листі йдеться про те, що планування і будівництво лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО та відносно вимог Альянсу.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
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