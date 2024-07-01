Зникнення Путіна: експерт про несподіваний сценарій вступу України до НАТО

Є кілька країн, які не хочуть вступу України до Альянсу, вважає Олександр Хара.

https://glavred.net/ukraine/ischeznovenie-putina-ekspert-o-neozhidannom-scenarii-vstupleniya-ukrainy-v-nato-10577282.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз термінів членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прийняття України в НАТО - це питання політичної волі, заявив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"І це ключовий момент - не готовність України, а політична воля", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав схожу ситуацію, коли після завершення Другої світової війни Німеччину приймали до НАТО, це була розділена країна, яка межувала з радянським блоком, а Берлін був гарячою точкою, з якої могла початися третя світова війна.

відео дня

"Є й інші країни, які не хочуть нашого вступу до Альянсу. Насамперед слід згадати Угорщину, яка рогами і копитами намагається зупинити процес вступу України до НАТО і ЄС, яка не поділяє оцінок щодо загроз безпеці з боку Російської Федерації, які є в Польщі, Балтійських країн і решти європейської частини НАТО", - вважає він.

Співрозмовник упевнений, що головне в цьому питанні - наявність політичної волі США і готовність стримувати Росію.

"На жаль, у Байдена і його команди з питань національної безпеки занадто обережний підхід, тому очікувати якихось просувань найближчим часом навряд чи варто", - уточнив він.

Водночас дипломат спрогнозував ситуацію, коли ситуація може змінитися кардинальним чином.

"Як один із варіантів - політичні зміни в Російській Федерації: чи то з природних причин, чи то з інших Путін може зникнути з політичного олімпу, і тоді в РФ почнеться боротьба павуків у банці. Їм, звісно, буде не до України - вони ділитимуть владу. Це буде прекрасним моментом, вікном можливостей для нас, щоб вислизнути із зони небезпеки до членства в НАТО", - додав Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Раніше Хара оцінив дивне формулювання НАТО щодо України. Співрозмовник не виключає, що під формулюванням "моста до НАТО" мається на увазі координація Альянсом допомоги Україні у сфері безпеки для її посилення, через створення оборонної спроможності та реформування сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати нотоїзацію України".

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

/ Инфографика: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред