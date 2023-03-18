Путін від Гааги не піде, підозра вже увійшла в історію - головний прокурор МКС

Колишній президент Югославії Слободан Мілошевич і екслідер Ліберії Чарльз Тейлор здавалися недоторканними, але постали перед правосуддям, нагадав Карім Хан.

Росія не врятує Путіна від трибуналу в Гаазі - головний прокурор МКС / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін постане перед судом незалежно від позиції Москви щодо Римського статуту. Видача ордера на його арешт вже увійшла в історію, оскільки Путін став першим главою держави Радбезу ООН, який отримав таку підозру. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан.

Як повідомляє CNN, він розповів про те, що аргументи Москви, згідно з якими Путін уникне суду, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут, не спрацюють.

Головний прокурор МКС акцентував увагу на тому, що такі військові злочинці, як колишній президент Югославії Слободан Мілошевич і колишній лідер Ліберії Чарльз Тейлор, свого часу теж здавалися недоторканними фігурами. Однак обидва в підсумку постали перед правосуддям.

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"Всі вони були сильними і впливовими людьми, але всі опинилися в залах суду", - зазначив Хан.

Також Карім Хан підкреслив, що видача МКС ордера на арешт Путіна – вже історичний крок. Путін став першим главою країни Ради Безпеки ООН, який отримав таку підозру.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Друга Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на арешт директора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконною депортацією українських дітей з України на територію РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін розповів про те, що Путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. За межами Росії Путіна можуть заарештувати.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що Володимир Путін може бути заарештований у країнах, які ратифікували Римський статут. Йдеться про 123 держави. Україна лише офіційно зафіксувала понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей.

Ордер на арешт Путіна: