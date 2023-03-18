УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

З Росії не знімуть санкції без видачі Путіна Гаазі — NYT

18 березня 2023, 14:30
Володимир Путін або постане перед судом, або "помре з цим тягарем", впевнений Стівен Рапп.
Путін, тріунал, Гаага
МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна / колаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Ордер на арешт диктатора Володимира Путіна поглибить його ізоляцію на Заході і обмежить його пересування за кордоном.

Виданий МКС ордер на арешт Путіна "робить його вигнанцем", вважає колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті США Стівен Рапп. Його думку наводить видання The New York Times.

"Якщо він (Путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", — сказав він.

відео дня

Американський юрист також упевнений в тому, що Росія не зможе позбутися від накладених на неї раніше санкцій без виконання ордера на арешт Путіна.

"Або Путін постане перед судом в Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", — додав Рапп.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше:

Володимир Путін санкції проти Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:55

Путін від Гааги не піде, підозра вже увійшла в історію - головний прокурор МКС

14:45

Як найкраще садити огірки: несподіваний секрет здивує небаченим урожаєм

14:30

З Росії не знімуть санкції без видачі Путіна Гаазі — NYT

14:23

"Йому вже шукають наступника": ордер на арешт Путіна змінив настрої у Кремлі – ГУРВідео

14:00

Назаров розсекретив, на чиєму боці Нагієв

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

Навіщо класти чайні пакетики в унітаз: прибере одразу 3 найпоширеніші проблеми

13:53

"Особиста нагорода - ордер на арешт": у Зеленського потролили Путіна за провали у війні

13:44

Прекрасна і небезпечна: чому не можна садити гортензію біля будинку

13:28

Привиділися десятки "іноземних нацистів-найманців": окупанти безглуздо виправдали удар по ЗапоріжжюВідео

Реклама
13:20

Гороскоп на тиждень 20-26 березня 2023: Близнюкам - веселі старти, Тельцям - хороші грошіВідео

13:02

Для чого п'ють сирі яйця: дивовижні властивості популярного продуктуВідео

12:40

Якщо Путін не з'явиться в Гаагу, його оголосять у міжнародний розшук - екссуддя МКСВідео

12:27

Урожай зросте на 30%: навіщо замочувати насіння огірків та помідорів у соді

12:26

Провал ракетного терору: РФ не переламає ситуацію новими ударами – ГУР

11:50

Депутат Держдуми закликав напасти на Туреччину і "віджати Константинополь"Відео

11:41

Путіна можуть заарештувати на саміті БРІКС в ПАР - Sky News

11:30

Гороскоп на завтра 19 березня 2023: Водоліям – несподівана подорож, Терезам – романтикаВідео

11:19

"Йому потиснуть руку, а за кілька днів у нього схопить серце": Кадирова могли отруїти – ТізенгаузенВідео

10:53

Несподівано помер зірка фільму "Джон Вік"

10:47

В Україні "демілітаризували" найманця ПВК "Вагнер" зі складу угруповання, яке вбило 12 осіб

Реклама
10:41

Навіщо 19 березня потрібно обов'язково мити підлогу "унікальною" водою: прикмети і заборониВідео

10:23

Кадиров хворий та може піти з посади дуже скоро - політтехнолог

10:20

"Путіну буде дуже складно пересуватися світом" – уряд Великої БританіїВідео

09:35

"У РФ відчують, що він – невдаха": Путін "сяде в калюжу" під час контрнаступу ЗСУ – ФейгінВідео

09:34

"Не треба надмірного песимізму": В'ятрович розповів, як повертати уми українців в Криму і на ДонбасіВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 18 березня 2023: Водоліям - нові стосунки, Левам - особливий деньВідео

09:00

Кадиров сильно дістав спецслужби РФ, його цілком могли отруїти - Борис ТізенгаузенЕксклюзив

08:37

РФ вдарила ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі: є серйозні руйнуванняВідео

08:20

Сі Цзіньпін в Росії хоче обговорити схеми ухилення від санкцій - ISW

08:20

Байдене, будь добреньким дідусем, надішли курячі стегенцяПогляд

07:48

Ордер на арешт Путіна виправданий - Байден

06:23

Миротворчий вояж китайського лідера: чим все може обернутисяПогляд

04:10

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші найкращі рисиВідео

03:20

Торт за копійки, який в 100 разів смачніше магазинного: рецепт без випічки і зайвої метушні з тістомВідео

03:05

Астролог назвала дату "переможної події" для УкраїниВідео

02:08

"Лицемірству немає меж": Волочкова стала посміховиськом на росТБВідео

01:38

Війна в Україні не закінчиться у 2023 році, можливе тимчасове припинення вогню - КусаВідео

01:35

Військовий експерт повідав, як Росія збирає сили для нового наступуВідео

00:51

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

17 березня, п'ятниця
23:55

Україну накриє спека: синоптики назвали найтепліші дні в березніВідео

Реклама
23:40

Як виглядати стильно в 40 років: 6 розумних модних трюків, щоб стати цікавою і виразити себе

23:32

В Україні гримлять вибухи: окупанти влаштували нічну атакуВідео

23:23

Медведєв порівняв з туалетним папером міжнародний ордер на арешт ПутінаВідео

22:46

"У мене солідна сума": Лоліта розлютила росіян і назвала суму, скільки їй платять пенсії в РФВідео

22:42

У суді Гааги пояснили, чому ордер на арешт Путіна виданий за викрадення дітейВідео

22:30

"Ордер на арешт – сигнал елітам РФ зливати свого лідера": Путіна можуть "здати" – політологВідео

22:18

"Аж підстрибнули" : у Бердянську сталася потужна "бавовна"Відео

22:00

Сі Цзіньпін потрапив на розтяжку: ордер для Путіна став ударом по світових амбіціях КитаюПогляд

21:45

"Росіян рве на шматки": Жданов назвав терміни наступу ЗСУВідео

21:21

Після ордера Путін став "ласим шматочком" для власного оточення - КочетковВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти