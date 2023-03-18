З Росії не знімуть санкції без видачі Путіна Гаазі — NYT

Володимир Путін або постане перед судом, або "помре з цим тягарем", впевнений Стівен Рапп.

МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна / колаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Ордер на арешт диктатора Володимира Путіна поглибить його ізоляцію на Заході і обмежить його пересування за кордоном.

Виданий МКС ордер на арешт Путіна "робить його вигнанцем", вважає колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті США Стівен Рапп. Його думку наводить видання The New York Times.

"Якщо він (Путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", — сказав він.

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Американський юрист також упевнений в тому, що Росія не зможе позбутися від накладених на неї раніше санкцій без виконання ордера на арешт Путіна.

"Або Путін постане перед судом в Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", — додав Рапп.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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