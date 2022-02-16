"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2

Північний потік - 2 / Reuters

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогоднішній день держава на високому світовому рівні разом зі своїми зарубіжними союзниками успішно блокують запуск Північного потоку-2.

"Ми сьогодні успішно блокуємо таку російську гібридну газову зброю у вигляді Північного потоку-2 і будемо продовжувати це робити, тому що це загроза не тільки для нашої держави, це загроза і для всієї Європи", - сказав Шмигаль під час телемарафону з нагоди Дня єднання в середу, 16 лютого.

Загроза Північного потоку-2

Нагадаємо, під час візиту до Києва канцлера Німеччини президент України заявив, що Україна і Німеччина детально обговорили ризики, пов'язані з запуском російського газопроводу Північний потік-2.

Сторони по-різному ставляться до ризиків, пов'язаних з проектом. Київ вважає трубопровід Газпрому геополітичним інструментом і бачить в ньому небезпеку. Українська держава зацікавлена в отриманні гарантій безпеки, а Німеччина також повинна стати гарантом продовження транзиту газу до Європи.

Контракт Газпрому і Нафтогазу з транспортування газу з Росії через територію України в країни Європи завершується в 2024 році. Москва відмовляється від переговорів з Києвом щодо пролонгації угоди. Керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко говорив, що після введення в експлуатацію Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Ситуація може призвести до стрибків цін на газ в Європі і проблем з його поставками.

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що для РФ прокачування газу через Україну тепер "вторинна" тема. Росія готова постачати газ шляхом української ГТС і після 2024 року, однак для цього повинен з'явитися додатковий попит на паливо в Європі.

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