"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2

За словами Дениса Шмигаля, ми успішно блокуємо таку російську гібридну газову зброю.
Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогоднішній день держава на високому світовому рівні разом зі своїми зарубіжними союзниками успішно блокують запуск Північного потоку-2.
"Ми сьогодні успішно блокуємо таку російську гібридну газову зброю у вигляді Північного потоку-2 і будемо продовжувати це робити, тому що це загроза не тільки для нашої держави, це загроза і для всієї Європи", - сказав Шмигаль під час телемарафону з нагоди Дня єднання в середу, 16 лютого.
Загроза Північного потоку-2
Нагадаємо, під час візиту до Києва канцлера Німеччини президент України заявив, що Україна і Німеччина детально обговорили ризики, пов'язані з запуском російського газопроводу Північний потік-2.
Сторони по-різному ставляться до ризиків, пов'язаних з проектом. Київ вважає трубопровід Газпрому геополітичним інструментом і бачить в ньому небезпеку. Українська держава зацікавлена в отриманні гарантій безпеки, а Німеччина також повинна стати гарантом продовження транзиту газу до Європи.
Контракт Газпрому і Нафтогазу з транспортування газу з Росії через територію України в країни Європи завершується в 2024 році. Москва відмовляється від переговорів з Києвом щодо пролонгації угоди. Керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко говорив, що після введення в експлуатацію Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Ситуація може призвести до стрибків цін на газ в Європі і проблем з його поставками.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що для РФ прокачування газу через Україну тепер "вторинна" тема. Росія готова постачати газ шляхом української ГТС і після 2024 року, однак для цього повинен з'явитися додатковий попит на паливо в Європі.
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