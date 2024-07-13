В Німеччині вже готуються до вторгнення РФ - деталі

В рамках свого оперативного плану (OPLAN DEU) Німеччина та її союзники готують можливість перекидання німецьких збройних сил на схід країни у разі збройної агресії Росії проти країн НАТО. Про це повідомляє DW.
"При нападі РФ на східному фланзі НАТО через Німеччину протягом трьох-шести місяців буде необхідно перекинути до 800 тисяч солдатів альянсу, а також понад 200 тисяч одиниць різної техніки", - повідомили у виданні.
Як повідомили німецькі військові чиновники, ключовим шляхом для перекидання військ має стати шоссе А2 від міста Оберхаузен федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія до кільцевої автодороги Берліна.
За даними німецьких ЗМІ Бундесвер, керівництво федеральних земель та уряд Німеччини продовжують працювати над цим секретним планом. Розглядається питання безпеки маршруту, його "вузькі місця" й альтернативи. Також опрацьовуються можливості цивільної інфраструктури для прийняття й обслуговування такої кількості техніки та військових.
Німецькі військові повідомили, що у разі ракетної атаки, чи диверсії найважливішим та найбільш небезпечним місцем у маршруті є міст Хоенварте через Ельбу довжиною майже 1200 метрів.
Німеччина та війна проти Росії
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