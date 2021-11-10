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У Німеччині розкрили сценарій заморозки Північного потоку-2 через Україну

10 листопада 2021, 09:40

Необхідно розділити власника газу і оператора мережі, впевнені в Німеччині.

Північний потік-2
/ Reuters

В ситуації навколо газопроводу Північний потік-2 необхідно розділити власника газу і оператора мережі, а також позбутися від російської залежності.

Як йдеться в матеріалі впливової німецької Süddeutsche Zeitung, також не виключена можливість заморозки запуску газопроводу.

На думку авторів матеріалу "псевдо-аргументи" здаються все менш переконливими, наприклад, реверсивне газопостачання для України та інших східно-європейських країн.

Разом з тим підкреслюється, що на перших порах це може спрацювати, однак коли газу буде не вистачати і німецькі газопостачальні компанії стануть боротися за кожен кубометр, конфлікт переміститься в Західну Європу.

Журналісти впевнені, що в ситуації з СП-2 покупець потрапив у залежність і став вразливим до шантажу, а продавець користується цією ситуацією. При цьому мова йде не тільки про Україну, а й про Німеччину.

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"Тому рішення може бути тільки одне: розділити власника газу і оператора мережі і позбутися від російської залежності. Для цього потрібно шукати інших постачальників, використовувати альтернативні енергоносії, жорстко вимагати виконання договору і в кінцевому підсумку бути готовим прийняти політичне рішення заморозити газопровід", - резюмували автори.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 21 липня США і Німеччина домовилися про угоду по газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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