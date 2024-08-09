Заклик прем'єр-міністра Саксонії щодо зменшення підтримки України жорстко розкритикували, зокрема в межах його ж партії.

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Ідея Кречмера не знайшла підтримки навіть у однопартійців, вони стоять на боці України / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

Слова прем'єра німецької землі Саксонія, представника опозиційного Християнсько-демократичного союзу Міхаеля Кречмера про зменшення військової допомоги Україні піддали критиці. Про це пише Spiegel.

Заступник лідера ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул заявив, що підтримка України - це обов'язок Німеччини, яка сама вторглась у цю країну під час Другої світової війни.

"Ми стоїмо на боці свободи, і ми виконаємо свій обов'язок. Це чітка і незмінна позиція ХДС", – наголосив німецький політик. відео дня

Підтримав ці слова і речник питань зовнішньої політики фракції Християнсько-демократичного союзу Юрген Гардт. Він підкреслив, що у фракції є одностайна думка щодо подальшої військової допомоги Україні, яка не повинна зменшуватися.

Не пройшов повз скандальної заяви прем'єра Саксонії в Бундестазі і голова комітету з питань оборони Маркус Фабер, що представляє Вільну демократичну партію. , Він наголосив, що українці воюють не через бажання війни, а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває.

"Мені огидно, що прем'єр-міністр використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії", – сказав він.

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нещодавно Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. Згодом українська сторона також повідомила про отримання бойових літаків.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає західні системи протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, у найближчі місяці. Вони допоможуть захистити країну від ракетних та дронових атак РФ.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 200 мільйонів доларів. У пакет увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS, засоби протиповітряної оборони малої та середньої дальності і багато іншого.

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