Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Україна отримає західні системи протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, у найближчі місяці. Вони допоможуть захистити країну від ракетних та дронових атак РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад Рівненської області 30 липня.
"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість "Петріотів" й інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні й жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", - заявив він.
Президент зазначив, що пріоритетом залишається захист промислових і економічних центрів України.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Посилення ППО - останні новини за темою
Раніше Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.
Нагадаємо, раніше у WP заявили про потужне посилення ППО. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники та ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.
Як раніше повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки віцепрезидента США Камали Гарріс Філом Гордоном. Він заявив про те, що Україні потрібно більше систем ППО.
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