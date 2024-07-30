Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Партнери України нададуть системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак вже у найближчі місяці, заявив президент.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-poluchit-patriot-i-drugie-sistemy-pvo-zelenskiy-nazval-mesyacy-postupleniy-10584641.html Посилання скопійоване

Системи ППО надійдуть вже у найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Україна отримає західні системи протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, у найближчі місяці. Вони допоможуть захистити країну від ракетних та дронових атак РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад Рівненської області 30 липня.

"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість "Петріотів" й інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні й жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", - заявив він.

Президент зазначив, що пріоритетом залишається захист промислових і економічних центрів України.

відео дня

Характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Посилення ППО - останні новини за темою

Раніше Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Нагадаємо, раніше у WP заявили про потужне посилення ППО. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники та ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.

Як раніше повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки віцепрезидента США Камали Гарріс Філом Гордоном. Він заявив про те, що Україні потрібно більше систем ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред