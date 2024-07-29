Величезна кількість зброї: США виділили великий пакет допомоги

Вартість пакета військової допомоги становить 200 мільйонів доларів.

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США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: defense.gov

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 200 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Відомство опублікувало список озброєння, яке мають передати Україні, а також оборонного замовлення на 1,5 мільярда доларів.

Варто зазначити, що обидва пакети містять:

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боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS, засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності,

ракети RIM-7 для протиповітряної оборони,

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди,

мінометні міни калібру 120 мм,

високоточні авіаційні боєприпаси,

протитанкові комплекси Javelin і AT-4,

протитанкові керовані ракети TOW,

засоби радіоелектронної боротьби,

стрілецька зброя,

вибухівка,

системи захищеного зв'язку,

комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

"Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, що буде надано Україні із запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року", - зазначили в Пентагоні.

Допомога США Україні - що відомо

Напередодні стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів. До цього пакету допомоги увійшли: одна батарея Patriot, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та багато іншого.

Раніше повідомлялося, що США планують змінити черговість виконання контрактів на постачання ракет, щоб Україна отримала їх швидше. Плюс у тому, що ракети будуть, мінус - на це потрібен час.

Нагадаємо, на початку липня Пентагон оголосив про передачу Україні озброєння на суму 2,3 мільярда доларів. Ллойд Остін додав, що до цього пакета допомоги увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США.

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