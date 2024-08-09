Путін потирає руки: у Німеччині виступили проти допомоги Україні

Поки в Бундестазі не бачать нічого проти використання німецьких танків у Курській області, деякі інші представники влади ФРН не хочуть більше допомагати ЗСУ.

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У Німеччині закликали до скорочення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, сайт президента

Прем’єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликає до скорочення військової допомоги Україні. Його заяву публікує видання Zeit.

Відповідаючи на запитання, чи виступає він за припинення німецької допомоги Україні у сфері озброєнь з метою економії коштів, Кречмер відповів наступне:

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"Ми більше не можемо надавати кошти на озброєння Україні лише для того, щоб ця зброя витрачалася і нічого не досягала. Все повинно бути пропорційно. Підтримка – так, але ми розуміємо, що ми досягаємо наших меж", – сказав політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

"З самого початку я чітко висловлювався проти поставок зброї і виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я повинен, на жаль, констатувати, що вона підтвердилася в багатьох моментах", – сказав Кречмер.

Прем’єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер не сумнівається, що війна в Україні закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Це далеко не перша заява такого типу прем’єр-міністра Саксонії.

Минулого року він також говорив про Поступки РФ і можливість припинення вогню між Росією та Україною, якщо Україна тимчасово відмовиться від власної території. Як результат - це викликало обурення Києва.

Міжнародна допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, нещодавно політолог Андрій Золотарьов пояснив, як поведінка США заохочує РФ воювати. Оскільки країна-агресорка Росія бачила слабку позицію США, це ще більше заохочувало її не зупинятися в своїх цілях.

Також політолог Андрій Золотарьов дав відповідь, чи може ЄС та НАТО знайти управу на Угорщину . На думку політолога, Китай знайшов точку вразливості в Євросоюзі, куди активно вкладається.

Окрім цього, український дипломат Богдан Яременко пояснив, як віцепрезидент Камали Гарріс допоможе Україні. Як відомо, у питаннях війни Росії проти України його позиція дуже однозначна і проукраїнська.Також, на думку експерта, кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз справляє позитивне враження цілісної натури, тобто людини, яка сама себе зробила та піднялася в житті на певні політичні вершини.

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