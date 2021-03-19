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У Німеччині назвали важливим сигналом заяву Байдена про Путіна-"вбивцю"

19 березня 2021, 00:40
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Міністр закордонних справ Німеччини вважає заяви Байдена про Путіна сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії.

Німеччина
У Німеччині відреагували на слова Байдена про Путіна / pixabay

Заяви президента США Джо Байден на адресу президента Росії Володимира Путіна сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "ясно, що у Вашингтоні звучатиме чітка промова на адресу Росії".

У той же час, Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.

"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли мова йде про права людини або свободи, а з іншого боку - здатною там, де мова йде про великі виклики, як-ось тема роззброєння або зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.

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Різка заява Байдена на адресу Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

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