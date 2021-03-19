У Німеччині назвали важливим сигналом заяву Байдена про Путіна-"вбивцю"

Міністр закордонних справ Німеччини вважає заяви Байдена про Путіна сигналом до більш жорсткої позиції США щодо Росії.
Заяви президента США Джо Байден на адресу президента Росії Володимира Путіна сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "ясно, що у Вашингтоні звучатиме чітка промова на адресу Росії".
У той же час, Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.
"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли мова йде про права людини або свободи, а з іншого боку - здатною там, де мова йде про великі виклики, як-ось тема роззброєння або зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.
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Різка заява Байдена на адресу Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Напередодні президент США назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC News.
- Президент США зазначив, що в січні під час телефонної розмови попередив президента РФ Про вжиття потенційних заходів реагування у відповідь на втручання Росії в американські вибори.
- При цьому ведучий поцікавився, чи вважає Байден російського президента вбивцею.
- Після деякого роздуму президент США погодився з цим твердженням. "Ммм, так", - сказав Байден.
- У свою чергу Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" в п'ятницю або понеділок, 19 або 22 березня. Він вимагає, щоб розмова з Байденом проходила в прямому ефірі.
- У президента США Джозефа Байдена відповіли на пропозицію президента Росії Володимира Путіна про проведення "баттлe". За словами прессекретар Білого дому Джен Псакі, президенти вже провели телефонну бесіду.