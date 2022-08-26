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В ЄС б'ють на сполох: ситуація на ЗАЕС залишається вкрай тривожною - Боррель

26 серпня 2022, 19:18

Чиновник закликав Росію не перешкоджати роботі станції, повністю під'єднати АЕС до української мережі.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель оцінив ситуацію на ЗАЕС / Reuters

Нинішній ситуація на Запорізькій АЕС є дуже тривожною, тому Росія має терміново пропустити місію МАГАТЕ на станцію, заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.

Чиновник закликав Росію не перешкоджати роботі станції, повністю під'єднати АЕС до української мережі, а також забезпечити ремонт пошкоджених ліній.

"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається вкрай тривожною... Експерти МАГАТЕ мають нарешті отримати дозвіл на поїздку на об'єкт",-зазначив Боррель.

Видео дня

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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